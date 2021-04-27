Француз затаил обиду на каталонский клуб.
Усман Дембеле, getty images
27 апреля 2021, 11:33
Нападающий Барселоны Усман Дембеле не намерен продлевать контракт с Барселоной.
По информации Esports, форвард остался расстроен решением "сине-гранатовых" продать его прошлым летом.
Главный тренер каталонского клуба Рональд Куман в свою очередь доволен показателями 23-летнего француза и не хочет с ним расставаться.
"Дембеле очень важен для нас. Его присутствие в команде дает нам большую глубину состава, ведь он хорошо работает с мячом и играет один в один, а также отлично бьет обеими ногами. Эти качества дали нам очень многое в текущем сезоне", — сказал специалист.
Сообщается, что Барселона попытается убедить нападающего остаться. В случае, если клубу это не удастся, то летом Дембеле, которым интересуется несколько европейских грандов, выставят на трансфер.
Срок действующего соглашения француза с каталонским клубом истекает летом 2022 года.
Ранее экс-тренер сборной Франции Доменек раскритиковал Гризманна и Дембеле.