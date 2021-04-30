Ренан Лоди не сможет помочь "матрасникам" в ближайших матчах.
Ренан Лоди (по центру), Getty Images
30 апреля 2021, 13:29
Защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди получил мышечное повреждение, сообщает пресс-служба "матрасников".
По итогам медицинского обследования, у 23-летнего бразильца выявлено повреждение мышц правого бедра. Сроки его восстановления не называются.
В нынешнем сезоне Лоди провел 30 поединков во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.
Ближайший матч Атлетико проведет в гостях против Эльче. Игра состоится в субботу, 1 мая, в 17:15 по киевскому времени.
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