Испания

Ренан Лоди не сможет помочь "матрасникам" в ближайших матчах.

Защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди получил мышечное повреждение, сообщает пресс-служба "матрасников".

По итогам медицинского обследования, у 23-летнего бразильца выявлено повреждение мышц правого бедра. Сроки его восстановления не называются.

В нынешнем сезоне Лоди провел 30 поединков во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.

Ближайший матч Атлетико проведет в гостях против Эльче. Игра состоится в субботу, 1 мая, в 17:15 по киевскому времени.

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