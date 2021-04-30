Вратарь Атлетико пока не определился со своим будущим.
Ян Облак, Getty Images
30 апреля 2021, 20:49
Для Яна Облака не важно, в какой лиге он продолжит свою карьеру, главное — взаимопонимание с тренером.
"Наверное, самые сильные команды сейчас играют в английской Премьер-лиге, – цитирует вратаря Атлетико сайт Альфредо Педуллы. – Мне кажется, что для того, чтобы добиться успеха, важна не команда, а тренер, который ею руководит".
"По большому счету, не так уж важно, в какой из ведущих лиг ты играешь, АПЛ, Ла Лиге или Серии А. Где бы ты не оказался, ты должен понимать и выполнять то, что требует тренер".
"Я еще не собираюсь завершать карьеру. Думаю, у меня есть впереди несколько лет. Но пока я не могу сказать, где именно я их проведу".
28-летний голкипер седьмой сезон защищает цвета Атлетико, а его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.