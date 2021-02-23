Испания

Голкипер "матрасников" высоко отозвался о наставнике своего клуба.

Вратарь Атлетико Ян Облак высоко поделился мыслями о работе с Диего Симеоне.

"Это чудесный тренер. Так долго быть во главе одной команды непросто, особенно в топ-клубе. В мире было немного тренеров вроде сэра Алекса Фергюсона или Арсена Венгера, которые много-много лет были в одном клубе и всегда оставались на вершине. Так что это непросто.

Он работает здесь уже 9 лет, и ему нелегко каждый год убеждать команду делать то, что он хочет. Нужно быть хорошим мотиватором, и он действительно неплох в этом.

Также он хорош и в изучении игры соперника, подготовке тактики для противодействия им. Он прекрасно работает в Атлетико. До него участие команды в Лиге чемпионов не было обычным делом", – цитирует Облак The Times.

Ранее Ян Облак прокомментировал трудную адаптацию нападающего Антуана Гризманна в Барселоне.

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