Испания

Филипп высоко оценил умения испанского специалиста.

Бывший защитник Баварии и сборной Германии Филипп Лам заявил, что Месси сумел развиться благодаря умениям Пепа Гвардиолы.

"Пеп Гвардиола изобрел позицию для исключительного таланта. Он позволил Лионелю Месси вновь почувствовать себя на позиции центрального нападающего. Работа с Гвардиолой сделала Месси лучшим в мире.

Пеп знает, что исход больших матчей решают только лучшие игроки. Креативность, которая появляется благодаря мастерству самого футболиста, важнее тактики.

Гвардиола отдает должное своим игрокам и не возвышается над ними с какой-нибудь 4-3-3 или 3-5-2. Он их друг", — сказал Лам.

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