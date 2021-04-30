Лига Европы

Форвард МЮ стал одним из самых старших игроков, которые оформляли дубль в полуфиналах еврокубков.

В первом полуфинальном матче Манчестер Юнайтед на своем поле разгромил Рому со счетом 6:2.

В этом противостоянии нападающий "красных дьяволов" Эдинсон Кавани отметился оформленным дублем и двумя результативными передачами.

По информации OptaJavier, Кавани стал самым возрастным игроком, которому удалось оформить дубль и отдать два ассиста в полуфинальных матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы. На момент матча с итальянскими "волками" уругвайцу было 34 года и 74 дня.

Таким образом, Кавани побил рекорд нападающего Баварии Роберта Левандовски (31 год и 353 дня) и форварда Барселоны Лионеля Месси (31 год и 262 дня).

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед — Рома можно посмотреть на Football.ua.