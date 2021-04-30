Испания

Аргентинец останется в клубе и после завершении карьеры игрока.

Барселона собирается предложить Лионелю Месси новое долгосрочное соглашение — считает The Times.

Намерения Месси по окончании сезона-2020/21 покинуть "блауграна" и попытать счастья за пределами Испании заставили руководство Барселоны активизировать свои попытки оградить свою главную звезду от "посягательств" посторонних.

Накануне отец Лео встретился с Жоаном Лапортой, во время которой обсудил с президентом клуба возможность подписания долгосрочного соглашения. Договоренность в принципе была достигнута, но ее детали будут обсуждаться после завершения чемпионата Испании.

Как стало известно авторитетному британскому изданию, речь идет о 10-летнем контракте, включающем в себя выступления в составе Барселоны, пока ему не надоест, удовлетворение давней амбиции аргентинца поиграть в МЛС, исполняя при этом роль посла Барсы в Северной Америке, а затем возвращение в столицу Каталонии и занятие должности в правлении клуба.

Также, по неподтвержденным данным, Месси готов пойти на существенное снижение зарплаты, которая сейчас, с учетом стоимости его имиджевых прав, составляет около 80 миллионов евро в год, ради того, чтобы Барселона, чьи долги превысили миллиард евро, смогла пополнить свой состав звездными исполнителями.

Ранее подобный контракт, но не такой длительный, Месси предлагал Манчестер Сити: выступление в составе манчестерских «горожан», а затем переезд через Атлантический океан в МЛС к "горожанам" из Нью-Йорка.