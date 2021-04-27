Испания

Завершился матч 32-го тура чемпионата Испании.

В заключительном матче 32-го тура Ла Лиги состоялось баскское дерби между Эйбаром и Реал Сосьедад, в котором сильнее оказались гости.

Судьбу матча решил гол Исака в середине первого тайма. Больше никому отличиться не удалось.

Реал Сосьедад закрепился на пятом месте, а Эйбар уверенно движется в Сегунду, занимая последнюю строчку в турнирной таблице.

Эйбар — Реал Сосьедад 0:1

Гол: Исак, 26.

Эйбар: Дмитрович — Посо (Корреа, 32), Оливейра, Арбилья, Коте — Диоп (Муто, 68), Атиенса (Энрич, 80) — Леон (Экспозито, 46), Ресио, Хиль — Кике.

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Сальдуа, 85), Субелдиа, Ле Норман, Монреаль — Оярсабаль (Меркеланс, 85), Субименди, Гевара, Барренечеа (Гуриди, 63) — Порту (Баутиста, 73), Исак (Янузай, 73).

Предупреждения: Ресио, Оливейра, Коте, Хиль, Муто — Субименди.