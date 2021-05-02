Испания

Наставник Реала прокомментировал выступление его команды в очередном матче национального первенства.

В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на своем поле сумел одержать тяжелую победу над Осасуной, сумев дожать соперников лишь в заключительной фазе поединка (2:0).

Реал — Осасуна 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан прокомментировал выступление своих подопечных, а также рассказал о перспективах команды в борьбе за место в Лиге чемпионов УЕФА.

"Я очень доволен сегодняшней игрой. Победа далась нам в упорной борьбе, при полном контроле ситуации с нашей стороны. У нас было достаточно много моментов в первом тайме, и когда первый гол приходит почти спустя 45 минут второй половины, то очевидно, что футболистам приходится немного понервничать. Однако, мы проявили должную выдержку и добились своего.

Осасуна была готова к нашей агрессивной игре в первом тайме, а во второй половине опустилась в низкий блок. Это позволило нам отрезать четырех футболистов группы атаки соперников, поэтому они практически ничего не смогли создать после перерыва.

Реал был немного зол на себя самого в перерыве, так как не смог забить в первом тайме. Я очень рад за своих футболистов по этому поводу, так как подобное поддерживает их в тонусе в непростых условиях. В перерыве я им сказал, что, если мы будем так продолжать, то добьемся своего в любом случае.

Мы с футболистами почувствовали колоссальное облегчение, когда забили первый мяч, поэтому у всех была очевидная реакция на этот эпизод.

Наша команда старается изо всех сил остаться в борьбе за чемпионский титул и параллельно продвигаться в Лиге чемпионов. Я никогда не говорил, что мы будем выигрывать все трофеи, но мы постараемся это сделать. Это я могу вам точно гарантировать.

По поводу Варана (был заменен после перерыва без видимых на то оснований — ред.) — я надеюсь, что у него ничего серьезного, но сейчас у меня нет информации по поводу его состояния. Я поговорил с ним в перерыве, он сказал мне, что для него это мелкое повреждение. Хочется верить, что это действительно так.

Хочу отдельно отметить игру Эдена Азара. Вместе с Бензема, он создал прекрасную пару в атаке. Да, мы дали ему отыграть всего 70 минут, но на данном этапе его восстановления этого было вполне достаточно. Я доволен тем, что увидел сегодня.

Мы знаем, что нам приходится играть раз в три дня, поэтому каждая мелочь в процессе восстановления футболистов имеет большое значение. Сегодня мы были в прекрасном тонусе, и я очень надеюсь, что в ответной игре против Челси мы покажем себя не хуже", — подытожил французский специалист.

Матч на Стэмфорд Бридж состоится уже в следующую среду, 5 мая.