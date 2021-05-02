Испания

Француз позволяет команде продолжать борьбу на всех фронтах.

Очередное голевое действие (голевой пас на Каземиро) французского нападающего мадридского Реала Карима Бензема, которое помогло его команде одержать победу над Осасуной в домашнем поединке в рамках 34-го тура испанской Ла Лиги (2:0), стало поводом для промежуточного рекорда футболиста на срезе последних трех месяцев.

Реал — Осасуна 2:0 Видео голов и обзор матча

Как сообщает статистический портал Opta, за указанный период француз отметился 14-ю голевыми действиями (11 голов + 3 голевые передачи) в рамках национального первенства, что позволило ему догнать по данному показателю форвардов дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда (также, 11+3), бергамаской Аталанты Луиса Муриэля (8+6), а также миланского Интера Ромелу Лукаку (7+7).

Однако, даже столь высокие достижения все равно не позволяют "ударной четверке" конкурировать с Лионелем Месси в борьбе за звание наиболее эффективного игрока атаки в национальных первенствах на срезе последних трех месяцев (14+7).

Увеличить собственные показатели результативности в чемпионате футболист мадридского Реала будет иметь возможность уже в рамках следующего домашнего поединка против андалузской Севильи.