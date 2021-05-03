Испания

Наставник Барселоны, подменяющий Рональда Кумана, прокомментировал выступления своей команды.

34-й тур испанской Ла Лиги для каталонской Барселоны ознаменовался непростой гостевой победой над Валенсией в поединке с пятью забитыми мячами, каждый из которых оказался в сетке уже во втором тайме (3:2).

Валенсия — Барселона 2:3 Видео голов и обзор матча

Поскольку главный тренер "блаугранас" Рональд Куман был дисквалифицирован на данный поединок, то командой управлял его помощник Альфред Шредер, которому и пришлось давать оценку действиям своей команды на послематчевом интервью.

"Мы сумели качественно среагировать на пропущенный в начале второго тайма гол. В первой половине матча мы показывали неплохой футбол, но к забитому мячу так и не пришли из-за качественной защиты у соперников. Однако, вера в собственные силы и итоговый успех так и не покидала моих футболистов, которые проявили свой характер, в результате чего заслужили победу.

Барселона все еще в игре в плане борьбы за чемпионский титул. И мы очень близки к его завоеванию. Нам нет смыла смотреть на матчи конкурентов, куда интереснее то, как мы сами играем. Следующая неделя не станет определяющей, так как после игры против Атлетико будет еще три матча с аналогичным статусом.

Мы хорошо выступали на протяжении последних трех месяцев, поэтому не собираемся сдаваться в концовке. Неудачи прошлого уже невозможно исправить, поэтому мы смотрим только вперед и четко понимаем, что все в наших руках. Нам нужна последовательность в завершении сезона, но понятно, что следующий матч — определяющий", — подытожил нидерландский специалист.

Матч Барселона — Атлетико состоится 8 мая.