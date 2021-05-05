Испания

В сегодняшнем футболе такое даже страшно представить.

Ровно 37 лет назад, 5 мая 1984 года, состоялся финальный матч Кубка Испании, в котором Атлетик принимал Барселону.

Победу в том матче одержали "баски" благодаря единственному голу в исполнении Эндики Гуаррочены на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Однако эта игра больше запомнилась не успехом "басков", а массовой дракой футболистов, среди которых присутствовал Диего Марадона, против которого играли так грубо, как могли, что и спровоцировало одну из самых запоминающихся битв на футбольных полях.

Вашему вниманию подборка фолов против Марадоны и сама драка футболистов:

Напомним, что 17 апреля нынешнего года прошел еще один финал Кубка Испании между Атлетиком и Барселоной, который завершился разгромной победой "блаугранас" со счетом 4:0.