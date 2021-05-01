Другое

Наблюдавших за здоровьем культовой футбольной личности обвиняют в халатности.

После смерти легендарного аргентинского экс-футболиста Диего Армандо Марадоны в конце ноября 2020 года, до сих пор продолжаются расследования в отношении наблюдавших за его состоянием здоровья представителей медперсонала, которых теперь обвиняют в недостаточно качественном соблюдении собственных обязанностей, что могло стать причиной скоропостижной кончины известной футбольной личности.

Так, генеральный прокурор муниципалитета Сан-Исидро уже передал заключение по предварительному расследованию обстоятельств смерти Диего Армандо, которое состоит из 13-и пунктов, и в ближайшее время будет передано ответственным специалистам в области права и медицинской комиссии.

Задачей расследования было определение возможных неправомерных действий со стороны нейрохирурга Леопольдо Луке и психиатра Агустины Косачевой, которые могли стать причиной смерти аргентинского экс-нападающего.

Среди обвиняемых также присутствуют психолог Карлос Диас, медсестра Дахиана Хизела Мадрид, медбрат Рикардо Альмирон, врач-координатор Нэнси Форлини и координатор медсестер Мариано Перрони.

И первые результаты расследования могут быть для данной группы лиц крайне неутешительными. Сторона обвинения ранее заявляла, что "действия медицинской бригады, которая заботилась о Диего Армандо Марадоне, были неадекватными, недостаточными и безрассудными — он был предоставлен самому себе", что подтверждается в предварительном заключении прокурора.

"Марадона не умер бы, если бы он был адекватно госпитализирован, учитывая ситуацию, задокументированную в многофункциональном медицинском центре, за несколько дней до его смерти. Он получал лечение в соответствии с наиболее оптимальной медицинской практикой в данном вопросе, и мы согласны с тем, что он имел бы больше шансов на выживание, если бы был госпитализирован вовремя".

Также, интересным фактом из заключения медицинских экспертов является то, что Марадона начал умирать, по крайней мере, за 12 часов до своей официальной отметки о смерти — 25 ноября 2020, 12:30 по местному времени.

Кроме того, в 13-м пункте заключения прокурора есть следующая отметка: "Из документов, которые были проанализированы Междисциплинарной медицинской комиссией, можно сделать вывод, что лечащая медицинская бригада несет ответственность за смерть пациента, оказавшись абсолютно безразличной к ситуации, не меняя своего поведения и плана медицинского обслуживания, и оставляя состояние здоровья пациента на волю случая".

При этом, генеральный прокурор отмечает, что "медсестринский уход во время пребывания в доме в Тигре, после выписки из клиники Оливос, страдал от недостатков и нарушений протоколов". В частности, "никаких записей о психологической помощи на дому не велось".

Также, один из ответов экспертной комиссии позволяет представить атмосферу происходящего в момент обнаружения находящегося при смерти Марадоны: "Согласно элементам отчета, поведение и поступки, совершенные людьми, присутствовавшими 25 ноября 2020 года, когда возникло критическое состояние погибшего, не соответствовало протоколам и нормальной практике лечения.

Не было ни необходимых приборов, ни людей, обученных выполнять сложную процедуру неотложной помощи, ни предприняты действия, которые могли бы помочь пациенту до прибытия бригады врачей. Косачева просто застыла у кровати и бездействовала.

С момента прибытия пластического хирурга Колина Кэмпбелла, местного жителя, именно ему пришлось руководить реанимационными мероприятиями до прибытия мобильных служб экстренной помощи. С момента его появления, мы считаем все действия правильными, учитывая возможности и доступность элементов, необходимых для данных мероприятий".

Также, прокуратура обратила внимание на грубые нарушения со стороны медицинской бригады, которая прибыла на место происшествия. "Лечащая бригада медиков должна была проанализировать, путем дополнительных исследований, с максимальной научной строгостью, изменения, касающиеся морфологии тела пациента с учетом его привычек (ритм сна, настроение и т.д.), трудностей в передвижении).

Невозможно игнорировать расхождения между записями, утверждениями, клинической картиной и результатами вскрытия, поскольку причины ухудшения состояния пациента нигде не были зафиксированы, поэтому пациент не смог получить грамотного лечения или адекватного контроля. Последнее — стало причиной его смерти".

Стоит отметить, что это лишь один их этапов большого расследования резонансного события, а о следующих шагах адвокатов Марадоны, с учетом поступившей информации, будет объявлено позже.