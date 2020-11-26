Аргентина

Проститься с кумиром пришли сотни тысяч людей.

В Буэнос-Айресе состоялось прощание с национальным героем — Диего Армандо Марадоной, который умер в среду, 25 ноября.

Прощание проходил в королевском дворце. Несмотря на пандемию коронавируса, на улицы вышло множество людей.

Каждый мог попрощаться с легендой на расстоянии нескольких метров.

Отметим, что из-за большого скопления людей не обошлось и без потасовок. Полиции даже пришлось применять водометы, чтобы успокоить толпу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!