Франция

Бразилец не намерен загадывать наперед.

Нападающий ПСЖ Неймар поделился мыслями о своем будущем в парижском клубе накануне первого полуфинального поединка Лиги чемпионов с Манчестер Сити.

"Сейчас не время обсуждать контракт. Договор действует еще два года, я прекрасно чувствую себя в ПСЖ и доволен этим сезоном. Я самый счастливый человек", — сказал бразилец.

Контракт форварда с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что ПСЖ примет Манчестер Сити завтра, 28 апреля. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция данной встречи.

Ранее Неймар высказывался о предстоящем матче с "горожанами".