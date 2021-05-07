Испания

Специалист пообщался с прессой перед матчем.

Главный тренер каталонской Барселоны Рональд Куман в преддверии матча против мадридского Атлетико пообщался с журналистами.

"Барселона и Атлетико — две очень сильные команды. Мы не можем сравнивать друг друга, у каждого свой стиль. Есть разные способы побеждать. Мы должны быть сильными, владеть мячом и быть эффективными.

В сезоне бывают моменты взлетов и падений. Мы набрали и находимся там, где заслужили. Несколько месяцев назад мы не могли себе этого представить.

Вы должны быть сильными психологически и хорошо играть. Мы уверены, что сыграем хорошо. Не думаю, что результат матча против Атлетико решит судьбу чемпионства".

"Чтобы быть чемпионами, нужно побеждать во всем. Если мы это сделаем, мы станем чемпионами. Наш стиль отличается от Атлетико. Мы должны иметь глубину, быть сплоченными без мяча, хорошо защищаться. Решают не только физические или психические аспекты. Решает все вместе.

Месси? Он в клубе уже много лет. Я уже летом понял, что он заинтересован в командной тактике. Он хочет знать все о позициях, о видах прессинга... У него огромное мастерство. Месси думает не только о себе, но и о других. Ему важны общий уровень выступления команды и победы", — сказал Куман.

Напомним, матч Барселона — Атлетико состоится 8-го мая. Начало встречи — в 17:15 по киевскому времени.