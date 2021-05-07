Испания

Аргентинский специалист высказался перед важнейшим поединком.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча против Барселоны.

"Перед нами команда, которая сократила отставание во много очков, и тренер, который проделал огромную работу, чтобы исправить то, что произошло в начале сезона.

Смогу ли я наконец-то победить на Камп Ноу? В жизни все бывает впервые.

Льоренте и Суарес? Их сезон говорит сам за себя. Два очень важных игрока. Человек с великой историей, претендующий на все, а у Маркоса лучшая кампания в карьере.

Что станет ключевым фактором? Мы не знаем, что нас ждет. Мы продолжим думать о том, что зависит от нас. Все будет зависеть от психологии, от характера, который мы покажем", — приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, матч Барселона — Атлетико состоится 8-го мая. Начало встречи — в 17:15 по киевскому времени.