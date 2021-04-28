Тесты

В день рождения аргентинского специалиста мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Диего Симеоне возглавил мадридский Атлетико еще в 2011 году. С того момента "матрасников" стало трудно представить без скандального, но, несомненно, именитого аргентинского специалиста.

Вам может не импонировать стиль игры, приверженцем которого является Диего Симеоне, но отрицать факт невероятного прогресса Атлетико под его руководством просто невозможно.

В день рождения "Эль Чоло" предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.