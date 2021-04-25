Испания

Наставник мадридского клуба высказался о лидерстве в чемпионате Испании.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился мыслями о чемпионской гонке в Ла Лиге накануне поединка с Атлетиком в 32-м туре Ла Лиги.

""Мы входим в число четырех команд, сражающихся за титул. Было бы несправедливо не назвать нас фаворитами, так что я промолчу.

Мы идем от матча к матчу, сейчас – сосредоточены на игре с Атлетиком", – заявил специалист.

На сегодняшний день в турнирной таблице Ла Лиги после 32 игр лидирует Атлетико с 73 баллами. Следом идет Реал – 70 очков, третью строчку с 68 баллами, имея матч в запасе, занимает Барселона. Севилья идет четвертой, имея 67 очков в активе.

Ранее наставник "матрасников" прокомментировал потерю очков в игре против Бетиса.