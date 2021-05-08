Капитан пока не продлил контракт с мадридцами.
Серхио Рамос, Getty images
08 мая 2021, 13:28
Защитник мадридского Реала Серхио Рамос снова получил повреждение. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, футболисту провели медицинское обследование, в ходе которого выяснилось, что у Рамоса тендинит полуперепончатой мышцы левой ноги.
В 2021 году Рамос уже трижды травмировался, из-за чего и пропустил достаточно много игр текущего сезона.
На данный момент в 2021 году Серхио Рамос сыграл 5 матчей. За свои 15 сезонов в "галактикос", капитан никогда не играл так мало.
Поскольку до конца сезона Ла Лиги осталось всего четыре матча, а Серхио не продлил контракт с Реалом, он может больше не сыграть за клуб.
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