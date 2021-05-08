Испанский хавбек травмировался в матче против Атлетико.
Серхио Бускетс сидит на газоне, Getty Images
08 мая 2021, 22:43
Барселона в матче 35-го тура испанской Ла Лиги на своем поле расписала мировую с мадридским Атлетико (0:0).
В этом противостоянии полузащитник "блаугранас" Серхио Бускетс столкнулся головами с защитником "матрасников" Стефаном Савичем в борьбе за мяч в центре поля.
После столкновения у 32-летнего испанца шла кровь из носа, из-за чего он не смог продолжить матч. В итоге он был отправлен в госпиталь, где у футболиста диагностировали ушиб лица и трещина верхней челюсти.
Сроки восстановления хавбека каталонского клуба будут установлены позднее.
Видеообзор матча Барселона — Атлетико можно посмотреть на Football.ua.
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