"Попугаи" гарантировали себе участие в элитном дивизионе.
Эспаньол, фото Ла Лига
09 мая 2021, 00:52
Эспаньол завоевал путевку в высший дивизион чемпионата Испании на следующий сезон.
"Попугаи" сыграли вничью с Сарагосой в поединке 38-го тура и гарантировали себе повышение в классе, оказавшись вне досягаемости команд, начиная с третьего места.
Отметим, что следом за Эспаньолом идет Мальорка, которую отчаянно пытается догнать Альмерия.
Напомним, что Эспаньол прошлым летом стал одним из главных участников скандала под названием "Депортивогейт".