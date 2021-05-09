Испания

"Попугаи" гарантировали себе участие в элитном дивизионе.

Эспаньол завоевал путевку в высший дивизион чемпионата Испании на следующий сезон.

"Попугаи" сыграли вничью с Сарагосой в поединке 38-го тура и гарантировали себе повышение в классе, оказавшись вне досягаемости команд, начиная с третьего места.

Отметим, что следом за Эспаньолом идет Мальорка, которую отчаянно пытается догнать Альмерия.

Напомним, что Эспаньол прошлым летом стал одним из главных участников скандала под названием "Депортивогейт".