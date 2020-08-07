Испания

Евгений Музыка объясняет позиции клубов Ла Лиги и Сегунды, которые что-то требуют от футбольных властей.

Дайте мне точку опоры, и я переверну мир.

Эта переиначенная фраза Архимеда идеально подходит под ситуацию, которая разворачивается в испанском футболе прямо сейчас. Получив точку опоры в виде несыгранного матча Депортиво и Фуэнлабрады, многие из неудачливых на футбольном поле клубов ухватились за нее, чтобы перевернуть ситуацию. Что характерно – абсолютно не думаю при этом о других командах. Но давайте обо всем по порядку.

Точка опоры

Согласно регламенту, матчи последнего тура второго дивизиона чемпионата Испании по футболу, Сегунды (тут и далее под "Сегундой" подразумевается второй дивизион, Сегунда А. Третий дивизион будет указываться как Сегунда Б), должны играться одновременно. Логика предельно ясна – чтобы команды не могли манипулировать с результатами, зная исходы других матчей. В нынешнем сезоне этого не случилось, ведь за несколько часов до начала игры Депортиво – Фуэнлабрада в составе гостей подтвердили 12 случаев заражения коронавирусом.

Депортиво боролся за спасение в Сегунде, Фуэнлабрада – за попадание в топ-6, что дало бы право сыграть в плей-офф за выход в Ла Лиге. Судьба этого во многом зависела и от соперников команд – при оптимальных раскладах Депортиво хватило бы ничьей для сохранения прописки во второй лиге, а Фуэнлабраду устроило бы даже поражение.

Однако результаты других команд получились такими, что Депортиво от вылета не спасла бы даже победа в этом матче, а вот Фуэнлабраде необходимо минимум одно очко, чтобы финишировать в топ-6.

Вместе с Депортиво в Сегунду Б вылетели Расинг Сантандер, Нумансия и Эстремадура. Из Ла Лиги во второй дивизион должны спуститься Леганес, Мальорка и Эспаньол.

И понеслась! Сначала подал жалобу Депортиво, а затем, как грибы после дождя, начали возникать жалобы и от других клубов. Дошло даже до не участвовавшего в Сегунде Эспаньола. Рассмотрим каждый клуб отдельно.

Депортиво

Что хочет: Остаться в Сегунде.

Что предлагает: Переиграть последний тур / увеличить количество команд в Лиге / изгнать из Сегунды Фуэнлабраду за нарушение антикоронавирусных правил / признать сезон недействительным и отменить как вылет, так и повышение в классе.

Депортиво наиболее активен в своих попытках спасти в кабинете то, что было потеряно на поле. Заставить всех играть заново, увеличить количество команд в Лиге на 2 места (для Нумансии и самого Депортиво соответственно таблице), вовсе признать сезон недействительным – чего только не сделаешь, чтобы не отправиться в трясину испанского футбола – Сегунду Б.

Ла Лига хотела, чтобы Депортиво сыграл-таки свой матч с Фуэнлабрадой 5 августа. Что сделали ла-корунцы 3 августа? Правильно, не явились на базу для ПЦР-тестирования. После этого клуб запросил чуть больше времени, чтобы игроки смогли вернуться из отпуска и сдать тесты. В итоге матч перенесли еще раз — на 7 августа.

Подлила масла в огонь и опубликованное на COPE голосовое сообщение капитана Депортиво Алекса Бергантиньоса. На нем он передает команде, что по словам клубных юристов, расширение Сегунды невозможно, поэтому единственный способ остаться в лиге – добиться через суд понижения в классе для Фуэнлабрады. Что касается встречи с мадридцами, то Депортиво собирался сделать все возможное, чтобы перенести игру на пятницу, а там… возможно, сыграть только с восемью футболистами / забить один гол и окопаться в обороне / выкинуть еще что-либо из ряда вон выходящее.

Депортиво и Бергантиньос тотчас же заявили, что это сообщение было вырвано из контекста и все всё неправильно поняли.

Клуб при этом обвинил Ла Лигу во лжи. Ла-корунцы утверждают, что они готовы были играть и 5 числа, и это Ла Лига 30 раз просила их подписать прошение о переносе матча. "Они хотят сделать нас виноватыми, а мы просто одна из жертв цирка президента Ла Лиги Хавьера Тебаса", — говорится в заявлении галисийцев.

Очевидно, что после этой игры Депортиво не смирится с вылетом и продолжит искать правовые лазейки избежать вылета.

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Фуэнлабрада

Что хочет: Финишировать в топ-6.

Что предлагает: Сыграть с Депортиво.

Мадридский клуб обошелся без громких заявлений. В СМИ прошла информация о том, что он согласился признать матч против Депортиво несыгранным и таким образом уступить место в плей-офф Эльче.

Однако это оказалось неправдой, Фуэнлабрада жаждет сыграть. Собственно, это и должно случиться седьмого августа. Ожидаем петиций от Эльче в случае, если Фуэнлабрада не проиграет – и ведь "зелено-полосатые" будут правы в том, что мадридцы имели преимущество, зная результат других команд.

Эстремадура

Что хочет: Остаться в Сегунде.

Что предлагает: Расширить дивизион и отменить вылет.

"Гуртом добре й батька бити", — подумали в Эстремадуре и присоединились к требованиям Депортиво отменить вылет. В клубе считают, что раз уж сезон закончился с нарушением регламента, то нужно отменить вылет, а также расширить число участников Примеры до 22 команд, а Сегунды – до 24. Что при этом делать, например, с третьей командой, которая могла бы выйти в Ла Лигу через плей-офф, Эстремадура умалчивает.

Нумансия

Что хочет: Остаться в Сегунде.

Что предлагает: Расширить дивизион до 24 команд.

"Красные" настаивают на том, что они письменно просили о переносе матча с Тенерифе на то же время, когда будет сыгран поединок Депортиво – Фуэнлабрада. Победы над островитянами оказалось для Нумансии недостаточно, ведь Альбасете обыграл тогдашнего лидера дивизиона Кадис и набрал на очко больше.

Понимая, что переиграть целый тур будет сложно, Нумансия потребовала расширить Сегунду до 24 команд. В таком случае она, как лучшая из вылетевших, точно сохранит свое место во втором дивизионе.

Сарагоса

Что хочет: Гарантированное место в Ла Лиге.

Что предлагает: Повысить в классе либо все шесть команд, либо три – Уэску, Кадис и ее, как занявшую третье место.

Пятого августа у Сарагосы закончился срок аренды из Уотфорда нападаюдего Луиса Суареса Чарриса. Выкупить футболиста арагонцы на данном этапе не могут, а продлевать во второй раз аренду английский клуб не стал.

Сарагоса обиделась, что сезон все еще не завершен, ведь матчи плей-офф до сих пор не сыграли из-за подвисшей в воздухе игры Депортиво и Фуэнлабрады. Теперь "королевский клуб" считает, что участники плей-офф оказались в неравных условиях, ведь он из-за этого потерял своего лучшего игрока.

Справедливость по-сарагосски выглядит просто: либо повысить в классе все шесть команд из Сегунды (и тогда в Ла Лиге будет 23 клуба в следующей кампании), либо отдать путевку сразу третьему месту (то бишь, Сарагосе), либо признать все игры плей-офф закончившимися со счетом 0:0 – и опять-таки, отдать путевку арагонцам.

Альмерия, Жирона и Эльче/Фуэнлабрада наверняка "обрадовались" бы такому варианту развития событий.

Райо Вальекано

Что хочет: Попасть в плей-офф за выход в Ла Лигу

Что предлагает: Переиграть весь тур или устроить дополнительный матч с Эльче

Райо Вальекано для шестого места нужно было в последнем туре побеждать Расинг и чтобы Эльче не выиграл у Овьедо, а Фуэнлабрада проиграла Депортиво. К разочарованию "пчел", Эльче победил и обошел их в таблице.

Теперь Райо требует переиграть весь тур, надеясь на более благоприятный исход. Понимая, что это не особо реально, клуб предложил и компромиссный вариант: сыграть дополнительно с Эльче, чтобы определить, кто должен сразиться в плей-офф с Сарагосой.

Клуб согласен с тем, что Сегунду нужно расширить до 24 команд, чтобы "никто не получил сопутствующий ущерб" от не сыгранного вовремя матча Депортиво – Фуэнлабрада. И следуя этой логике, считает Райо, его должны включить в число участников плей-офф.

Это заявление было сделано в конце июля, когда все шло к тому, что матч Фуэнлабрады оставят несыгранным. Сейчас, когда эта игра должна состояться, нового заявления "пчел" еще нет.

Эльче

Что хочет: Сыграть в плей-офф.

Что предлагает: Поскорее разрешить этот вопрос и определиться с датами.

Эльче сразу же пообещал защищать свои интересы. Позже клуб выступил с заявлением о том, что Фуэнлабрада — злостный нарушитель, ведь именно ее халатность привели к вспышке коронавируса в клубе и последующему бардаку. "Не может быть так, чтобы нарушитель получил наибольшую выгоду в результате", — говорится в заявлении Эльче.

А еще клуб требует как можно быстрее решить вопрос с плей-офф за выход в Ла Лигу. По его словам, четыре команды, и Эльче в их числе, серьезно страдают из-за этой неопределенности — ведь они тренируются, не зная, когда им предстоит играть и рискуют здоровьем своих футболистов.

Эспаньол

Что хочет: Не вылететь из Ла Лиги.

Что предлагает: Отменить вылет.

Эспаньол считает, что все клубы и так пострадали из-за коронавируса с недополученной прибылью, а наказывать их еще и понижением в классе – это уже слишком. "Попугаи", хоть и задолго до коронавируса, плелись в подвале турнирной таблицы, требуют отменить вылет из всех соревнований под эгидой Ла Лиги.

Барселонцы утверждают, что не все команды были в равных условиях, ведь они, например, были вынуждены играть пять домашних матчей против конкурентов за выживание без поддержки фанатов. В качестве неравенства условий клуб из Ла Лиги ссылается на вышеупомянутый матч Депортиво – Фуэнлабрада в Сегунде.

Понферрадина

Что желает: Здоровья игрокам Фуэнлабрады.

Что предлагает: Ничего.

Понферрадина просто выступила с пожеланием здоровья игрокам Фуэнлабрады, а также похвалила Ла Лигу за то, как она справляется с ситуацией в столь нелегкое время.

Покинувший Примеру Леганес ничего не просит, хотя мог бы пожаловаться на неравные условия: зимой Ла Лига разрешила Барселоне после травмы Усмана Дембеле подписать нападающего вне трансферного окна и каталонцы выдернули из стана "огурцов" их лидера Мартина Брайтвейта. При этом Леганесу подписать кого-либо на замену Брайтвейту права не дали.

Почему клубы так боятся вылета в Сегунду Б?

В третьем дивизионе испанского футбола играет сразу 80 команд, поделенных на четыре группы по 20 клубов. По окончанию сезона по четыре лучшие команды из каждой группы организовывают плей-офф, где разыгрывают всего четыре путевки в Сегунду А.

Сначала победители групп играют между собой согласно жребию. Два триумфатора таких пар сразу получают путевки во второй дивизион, а проигравшие отправляются сражаться с остальными 12 командами за оставшиеся два повышения в классе. Выиграть такой плей-офф весьма сложно — а в следующем сезоне Сегунда Б и вовсе расширится до 100 команд, разделенных на пять групп. Клубы опасаются, что трясина полупрофессионального уровня поглотит их надолго и поэтому вынуждены действовать даже самыми нелицеприятными способами.