Испания

Аргентинский форвард может получить штраф за нарушение карантинных мер.

Нападающий Барселоны Лионель Месси может получить солидный штраф из-за организованного командного обеда в своем доме, сообщает OK Diario.

В настоящее время в Каталонии задействованы строгие ограничения из-за коронавируса, согласно которым, в доме не может находиться более шести человек, которые не живут вместе. Однако количество приглашенных в дом аргентинца превышало эту норму в несколько раз (около 50 человек).

По информации источника, если вина капитана "блаугранас" будет доказана, то ему грозит штраф в размере от 3 до 60 тысяч евро.

Напомним, в настоящее время Барселона ведет упорную борьбу за чемпионство в Ла Лиге, где после 34 туров "блаугранас" занимают третье место в турнирной таблице, имея столько же очков, как у Реала. В активе лидирующего Атлетико 76 баллов.

Ближайший матч Барселона проведет на своем поле против Атлетико. Игра состоится в субботу, 8 мая, в 17:15 по киевскому времени.