Испания

Соглашение с молодым испанцем будет рассчитано до лета 2026 года.

Защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия продолжит свою карьеру в составе Барселоны. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, 20-летний испанец подписал предварительный контракт с "блаугранас". Соглашение с футболистом будет рассчитано до лета 2026 года.

Также отмечается, что футболист не вел переговоров с другими клубами и его переход был одобрен новым президентом Барселоны Жоаном Лапортой. О переходе игрока в качестве свободного агента будет объявлено в конце нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Гарсия провел всего лишь 10 поединков в составе "горожан".

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