Англия

Испанский специалист высоко отозвался о своем соотечественнике.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола после победы Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги над Тоттенхэмом признал, что защитник Эрик Гарсия, скорее всего, перейдет в Барселону в ближайшее трансферное окно.

Контракт каталонского центрального защитника истекает 30 июня, и, несмотря на попытки Сити продлить его, испанец намерен уйти бесплатно.

"Эрик Гарсия — один из моих любимых игроков. Я хотел бы иметь 15 таких Эриков Гарсия. Его нет на скамейке запасных, потому что он собирается переехать в Барселону.

Он будет играть в Барселоне, и он не средний игрок — это лучший игрок", — сказал наставник "горожан".

В текущем сезоне Гарсия сыграл за Сити в 10 матчах.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует компенсировать сокращение зарплаты Гарсии в виде различных бонусов и премий, а обе стороны уверены в успехе будущей сделки.