Французский тренер намерен продолжить свою карьеру в другом месте.
Зинедин Зидан, getty images
14 мая 2021, 23:30
Зинедин Зидан не хочет продолжать сотрудничество с мадридским Реалом в следующем сезоне.
Как сообщает France Football, французский тренер принял решение покинуть команду ближайшим летом.
Источник утверждает, что на решение Зидана не повлияют результаты команды в оставшейся части сезона. Зинедин устал и морально, и физически, а решение принял несколькими месяцами ранее.
Напомним, что французский тренер хочет продолжить карьеру в туринском Ювентусе.