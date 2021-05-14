Зинедин Зидан не хочет продолжать сотрудничество с мадридским Реалом в следующем сезоне.

Как сообщает France Football, французский тренер принял решение покинуть команду ближайшим летом.

Источник утверждает, что на решение Зидана не повлияют результаты команды в оставшейся части сезона. Зинедин устал и морально, и физически, а решение принял несколькими месяцами ранее.

Напомним, что французский тренер хочет продолжить карьеру в туринском Ювентусе.