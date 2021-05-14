Испания

"Сливочные" не намерены отпускать Атлетико.

Реал в гостях крупно обыграл Гранаду в матче 36-го тура Ла Лиги.

По информации источника, благодаря этой победе "сливочные" повторили свою рекордную беспроигрышную серию в Ла Лиге за время тренерства Зинедина Зидана.

Мадридский клуб не проигрывает в испанском чемпионате на протяжении 16-ти матчей (11 побед и 5 ничьих). В прошлый раз Реал не проигрывал в Примере в сезоне-2016/17.

По итогу 36-ти туров "королевский" клуб занимает второе место и турнирной таблице и отстает от лидирующего Атлетико на 2 очка.

Ранее голкипер Реала Тибо Куртуа высказывался о предстоящих заключительных турах чемпионата.