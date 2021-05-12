Испания

Бразилец что-то не поделил с главным тренером.

Защитник мадридского Реала Марсело выбыл из заявки Реала после ссоры с главным тренером клуба Зинедином Зиданом.

Перед поединком с Гранадой тренерский штаб и футболисты организовали встречу, на которой и произошла конфликтная ситуация.

Причина недопонимания футболиста и тренера — тактическое видение защитной линии Зинедина Зидана, которое не устраивает Марсело.

Также его не устраивает и количество игрового времени. Он — 15-й футболист Реала по сыгранным минутам на поле в текущем сезоне (1317).

Ранее отмечалось, что на матч против Гранады в составе Реала отправилось всего четыре защитника.

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