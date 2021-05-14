Испания

Наставник "сливочных" ответил на вопросы журналистов по итогу поединка испанского чемпионата.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказался после крупной победы над Гранадой в матче 36-го тура Ла Лиги.

"Конфликт с Марсело? Его нет. У него есть некоторые проблемы, поэтому он не приехал с нами. Вот и все.

Я целиком доволен игрой с Гранадой. Мне понравились не только голы, но и то, как мы играли в защите. Мы сыграли почти идеально. При счете 2:1 мы не снизили темп, а сразу забили – это показывает, какой у команды характер.

Куртуа сделал пару прекрасных сэйвов, как это бывает в последнее время. Мы добились хорошей победы против сильного соперника", – сказал французский специалист.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Гранада — Реал (1:4).