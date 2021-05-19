Испания

Клуб может попасть под санкции.

Каталонская Барселона начнет сотрудничество с известным инвестиционным банком Goldman Sachs.

Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта уже договорился о кредите у банка в размере 500 миллионов евро.

Отмечается, что клубу уже удалось получить 100 миллионов евро для погашения зарплатной задолженности перед футболистами.

Если же клуб не погасит 40 процентов долгов по зарплатам, то может попасть под санкции Испанской ассоциации футболистов.

Общая задолженность перед игроками у Барселоны составляет порядка 1,2 миллиарда евро.

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