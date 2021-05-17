Специалист может остаться только в том случае, если "блаугранас" не найдут достойной замены.
Рональд Куман, Getty Images
17 мая 2021, 13:59
После потери шансов на чемпионский титул в Ла Лиге из-за поражения Сельте (1:2), руководство Барселоны приняло решение уволить главного тренера Рональда Кумана по окончании сезона. Об этом сообщает RAC 1.
По информации источника, решение принято на 99 процентов и руководство "блаугранас" уже занимается поиском нового наставника, который сменит голландца предстоящим летом.
Также отмечается, что Куман может остаться главным тренером Барселоны только в том случае, если команда не найдет ему достойной замены.
В нынешнем сезоне Барселона выиграла лишь Кубок Испании, но вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также может опуститься на четвертое место в Ла Лиге по итогам сезона.
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