Испания

Специалист может остаться только в том случае, если "блаугранас" не найдут достойной замены.

После потери шансов на чемпионский титул в Ла Лиге из-за поражения Сельте (1:2), руководство Барселоны приняло решение уволить главного тренера Рональда Кумана по окончании сезона. Об этом сообщает RAC 1.

По информации источника, решение принято на 99 процентов и руководство "блаугранас" уже занимается поиском нового наставника, который сменит голландца предстоящим летом.

Также отмечается, что Куман может остаться главным тренером Барселоны только в том случае, если команда не найдет ему достойной замены.

В нынешнем сезоне Барселона выиграла лишь Кубок Испании, но вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также может опуститься на четвертое место в Ла Лиге по итогам сезона.

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