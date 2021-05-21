Испания

Клуб намерен сохранить главного наставника.

Мадридский Атлетико ведет переговоры с главным тренером Диего Симеоне о продлении контракта.

Речь идет о новом соглашении на три года, до 2024 года. Решение клуба не зависит от того, выиграет ли Атлетико Ла Лигу или нет.

Руководитель "матрасников" довольны проделанной работой наставника и хотят его сохранить.

В последнем туре мадридский Атлетико в поединке против Вильярреала решит судьбу чемпионства. В случае победы они впервые с сезона-2013/14 завоюют главный трофей. В случае ничьи или поражения первое место достанется мадридскому Реалу.

Нынешний контракт Симеоне с Атлетико действует до лета 2022 года, а его зарплата составляет около 32 миллионов евро за сезон.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.