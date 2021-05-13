Испания

Хавбек "матрасников" является старожилом клуба.

Полузащитник Атлетико Коке провел свой 500-й матч за мадридский клуб.

Юбилейным для хавбека "матрасников" стал поединок 36-го тура Ла Лиги против Реала Сосьедада.

Отметим, что Коке осталось провести 54 поединка за клуб, чтобы стать единоличным лидером по количеству матчей за мадридскую команду.

На сегодняшний день, по информации Gracenote, рекордсменом по числу матчей за Атлетико является Аделардо, на счету которого 553 игры.

В текущем сезоне Коке принял участие в 43-х матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон установил очередной рекорд Серии А.