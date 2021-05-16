Испания

"Матрасники" сохранили первую позицию в турнирной таблице.

Атлетико принимал Осасуну в матче 37-го тура Ла Лиги.

Команда Диего Симеоне владела инициативой на протяжении всего поединка, однако забить сумела только после пропущенного мяча.

По итогу встречи мадридский клуб добыл важнейшие три очка и приблизил себя к долгожданному чемпионству.

Атлетико - Осасуна 2:1

Голы: Лоди, 82, Суарес, 88 — Будимир, 76

Атлетико: Облак — Трипьер, Савич, Фелипе, Эрмосо (Лоди, 66) — Льоренте (Эррера, 80), Коке, Сауль (Жоау Феликс, 66), Карраско — Корреа (Дембеле, 81), Суарес (Кондогбио, 90+1)

Осасуна: Эррера — Гарсия Р, Круз, Гарсия У, Гарсия Д, Рамальо — Хони (Торрес, 66), Брашанац (Чими Авилья, 91), Монкайола, Барха (Торро, 77) — Будимир (Энрик, 77)

Предупреждения: Суарес — Будимир, Брашанац