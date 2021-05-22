Предлагаем вашему вниманию список футболистов, на которых сможет рассчитывать Зидан.
Эден Азар, фото getty images
22 мая 2021, 08:29
Реал в рамках поединка заключительного тура чемпионата Испании примет на своем поле Вильярреал и попытается вырвать чемпионство на "ленточке".
В заявку "Королевского клуба" попали двадцать футболистов, среди которых не нашлось места для Эдена Азара.
Бельгийский вингер накануне пропустил тренировку в общей группе, занимаясь индивидуально в тренажерном зале.
Напомним, что матч Реал Мадрид — Вильярреал состоится в субботу, 22 мая, в 19:00 по киевскому времени.