Нападающий выдвинул условия каталонскому клубу.
Мемфис Депай, getty images
22 мая 2021, 10:34
Мемфис Депай накануне попрощался с Лионом, покинув клуб свободным агентом, и продолжит свою карьеру в другом месте.
По информации многих источников, нидерландский нападающий может перейти в Барселону.
Однако, как сообщает Mundo Deportivo, Мемфис Депай согласится на подписание контракта с "сине-гранатовыми", только если команду будет тренировать Рональд Куман.
Напомним, что Лапорта рассматривает кандидатуру Райкарда как вариант замены Куману.