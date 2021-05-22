Испания

Нападающий выдвинул условия каталонскому клубу.

Мемфис Депай накануне попрощался с Лионом, покинув клуб свободным агентом, и продолжит свою карьеру в другом месте.

По информации многих источников, нидерландский нападающий может перейти в Барселону.

Однако, как сообщает Mundo Deportivo, Мемфис Депай согласится на подписание контракта с "сине-гранатовыми", только если команду будет тренировать Рональд Куман.

Напомним, что Лапорта рассматривает кандидатуру Райкарда как вариант замены Куману.