Кипер провел отличный сезон с "матрасниками".
Ян Облак, Getty Images
22 мая 2021, 23:11
Мадридский Атлетико по итогам сезона-2020/21 сумел стать победителем испанской Ла Лиги. Однако не только клуб отметился достижением, а и вратарь "матрасников" Ян Облак.
Словенец по итогам сезона выиграл Трофео Самора. Он вручается вратарю, который пропустил наименьшее количество мячей за сезон.
В сезоне-2020/21 Олбак провел 18 матчей, в которых не пропускал голов. А в 38 играх чемпионата он пропустил всего 25 мячей.
Таким образом это его пятый Трофео Самора в карьере. По данному показателю он обогнал экс-вратарей Барселоны Виктора Вальдеса и Антони Рамальетса. Отметим, что пять раз трофей впервые получил вратарь не имеющий испанского паспорта.
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