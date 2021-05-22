Испания

Кипер провел отличный сезон с "матрасниками".

Мадридский Атлетико по итогам сезона-2020/21 сумел стать победителем испанской Ла Лиги. Однако не только клуб отметился достижением, а и вратарь "матрасников" Ян Облак.

Словенец по итогам сезона выиграл Трофео Самора. Он вручается вратарю, который пропустил наименьшее количество мячей за сезон.

В сезоне-2020/21 Олбак провел 18 матчей, в которых не пропускал голов. А в 38 играх чемпионата он пропустил всего 25 мячей.

Таким образом это его пятый Трофео Самора в карьере. По данному показателю он обогнал экс-вратарей Барселоны Виктора Вальдеса и Антони Рамальетса. Отметим, что пять раз трофей впервые получил вратарь не имеющий испанского паспорта.

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