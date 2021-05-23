Испания

Специалист Рассказал о чемпионстве своей команды.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал золотые медали по итогам сезона-2020/21.

"Я очень рад за многих людей. Год выдался сложным, ведь очень много ребят нас покинуло. Но это не помешало Атлетико стать чемпионом. Это был трудный год, один из лучших для чемпионства.

Сегодня я просматривал последний наш матч на Висенте Кальдерон. Скажу честно, до этого я думал, что могу покинуть клуб. Я сказал, что останусь, поскольку думал, что у клуба есть будущее, и не ошибался.

Атлетико продолжает расти. Клуб проделал огромную работу. И это касается не только игроков, но и всего персонала. Это дало клубу стабильность и результаты", — сказал Симеоне.

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