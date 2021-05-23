Испания

Суперкубок Испании должен пройти в первой половине января 2022 года.

Мадридский Реал, Барселона, Атлетико и Атлетик стали участниками Суперкубка Испании 2022 года.

Атлетико выступит в розыгрыше турнира как действующий чемпион Ла Лиги, а Барселона — как обладатель Кубка Испании. Реал попадает в полуфинал в качестве занявшего второе место в чемпионате Испании по итогам сезона, а Атлетик — финалиста прошлого Кубка страны.

Согласно регламента турнира в одном из полуфиналов Реал сыграет против Барселоны, а во втором Атлетико встретится с Атлетиком.

Ожидается, что Суперкубок Испании пройдет в первой половине января 2022 года.

После введения нового формата турнира Суперкубок Испании выиграли Реал и Атлетик.

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