Испания

Футболистом Динамо интересуются испанские клубы.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль, минувший сезон выступавший в аренде за Тенерифе, может остаться в Сегунде.

В услугах нападающего киевского клуба заинтересованы несколько клубов, в частности Райо Вальекано.

Как сообщает ElDorsal.com, Соль входит в список возможных приобретений Райо, но там еще не связывались с игроком "бело-синими".

Также известно, что и Тенерифе готовы оставить игрока у себя. В минувшем сезоне Сегунды на счету Соля 38 матчей во всех турнирах и девять забитых голов.

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