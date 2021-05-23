Футболистом Динамо интересуются испанские клубы.
Фран Соль, AS
23 мая 2021, 18:55
Нападающий киевского Динамо Фран Соль, минувший сезон выступавший в аренде за Тенерифе, может остаться в Сегунде.
В услугах нападающего киевского клуба заинтересованы несколько клубов, в частности Райо Вальекано.
Как сообщает ElDorsal.com, Соль входит в список возможных приобретений Райо, но там еще не связывались с игроком "бело-синими".
Также известно, что и Тенерифе готовы оставить игрока у себя. В минувшем сезоне Сегунды на счету Соля 38 матчей во всех турнирах и девять забитых голов.
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