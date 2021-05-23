Испания

Футболист Аталанты может сменить клубную прописку.

Барселона рассматривает возможность подписания Робина Госенса в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает издание Sport.es, "сине-гранатовые" стремятся усилить левый фланг обороны качественным футболистом.

Кроме того, Барселона следит за левым защитником РБ Лейпциг Анхелиньо, которой является воспитанником Депортиво.

Напомним, что Лестер готов заплатить за Робина Госенса более 25 млн евро, в конкурентах — Ювентус и Интер.