Италия

Немецкий защитник из Серии А раскритиковал создание европейской Суперлиги.

Защитник Аталанты Робин Госенс, в которой выступает украинец Руслан Малиновский, раскритиковал новости о создании европейской Суперлиги.

"Это огромная катастрофа для футбола. Я шокирован тем, что сейчас это происходит. Я и мои партнеры по Аталанте считаем, что то, как поступают с футболом — это позор. Футбол сейчас больше бизнес, чем спорт.

Тот факт, что маленький аутсайдер может победить, всегда был основой футбола. Если будет Суперлига, в которой Арсенал или Тоттенхэм будут выступать без трофеев, тогда футбол будет лишен своих основ. Каждый должен осознавать, что футбол изменится навсегда и никогда не будет прежним.

Люди умирают во всем мире от коронавируса, всем не хватает денег. А эти 12 клубов создают свою собственную лигу и могут получить 100 или 150 миллионов евро взамен. Печально то, что все дело в деньгах, деньгах, деньгах. Ущерб будет настолько велик, что многие фанаты, надеюсь, воспротивятся этому, и я приму участие в таких протестах", — приводит слова Госенса Kicker.

Ранее президент Реала и глава Суперлиги Флорентино Перес заявил, что новый турнир создан с целью спасения футбола.