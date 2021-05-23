Испания

Коуч оценил выступление команды.

Мадридский Реал в рамках 38-го тура испанской Ла Лиги обыграл Вильярреал (2:1). Но, несмотря на победу, команда не сумела выиграть чемпионат Испании, так как Атлетико в параллельном матче добыл победу над Вальядолидом.

Главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан прокомментировал состояние игроков после упущенного чемпионства.

"Поздравляем Атлетико. Любая команда, которая финиширует на первом месте, заслуживает чемпионства. Их футболисты проделали хорошую работу.

В матче против Вильярреала наши футболисты оставили на поле все силы, и я несу ответственность за результат. Наши игроки хотят побеждать, а мы ничего не выиграли. Но мы знаем, чего хотим достичь".

Также Зидан рассказал, что вскоре пройдет его встреча с руководством.

"Придет время и мы встретимся с руководством клуба. Все обсудим. Каково мое настроение? Ужасное настроение", — сказал Зидан.

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