Испания

Чешский голкипер продолжит свою карьеру в другом клубе.

Вратарь Севильи Томаш Вацлик в своем твиттере подтвердил, что он покинет клуб, когда его контракт закончится в следующем месяце.

Стороны решили не продлевать соглашение по инициативе 32-летнего чешского голкипера, который жаловался на недостаток игровой практики в составе "нервионцев".

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Вацлик присоединился к Севилье из Базеля летом 2018 года и первые два сезона провел как первый номер команды. Однако приход Яссина Буну изменил его роль в клубе.

В минувшем сезоне Вацлик провел восемь матчей, в которых пропустил 11 мячей, дважды сыграв на ноль.

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