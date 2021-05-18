"Летучие мыши" вряд ли заработают на продаже португальца.
Гонсало Гедеш, getty images
18 мая 2021, 16:59
Нападающий Валенсии Гонсалу Гедеш может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.
По информации источника, на форварда нацелилась Севилья.
Аандалусийцы уже связывались с "летучими мышами" с целью узнать сумму, за которую Валенсия готова расстаться с футболистом.
Сообщается, что Валенсия намерена выручить с продажи Гедеша 40 миллионов евро. Эта сумма почти равняется той, за которую 24-летннего нападающего купили у ПСЖ три года назад.
Напомним, что Валенсия будет выплачивать за Гедеша в течение шести лет.