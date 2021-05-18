Испания

"Летучие мыши" вряд ли заработают на продаже португальца.

Нападающий Валенсии Гонсалу Гедеш может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

По информации источника, на форварда нацелилась Севилья.

Аандалусийцы уже связывались с "летучими мышами" с целью узнать сумму, за которую Валенсия готова расстаться с футболистом.

Сообщается, что Валенсия намерена выручить с продажи Гедеша 40 миллионов евро. Эта сумма почти равняется той, за которую 24-летннего нападающего купили у ПСЖ три года назад.

Напомним, что Валенсия будет выплачивать за Гедеша в течение шести лет.