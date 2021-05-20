Испания

Хавбек "сливочных" раскритиковал судейство и считает его решающим в битве за чемпионство в Ла Лиге.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос прокомментировал судейство в матче 35-го тура Ла Лиги против Севильи (2:2), заявив, что ошибки арбитров серьезно влияют на чемпионскую гонку в чемпионате.

Напомним, в матче с Севильей главный арбитр матча Хуан Мунуэра отменил пенальти в пользу Реала во втором тайме и назначил 11-метровый удар в ворота "сливочных" за игру рукой от Эдера Милитао в начале атаки.

"Такое нечасто происходит, но это был один из тех дней, когда я полностью был не согласен с решениями арбитра. Когда ты чувствуешь, что находишься в невыгодном положении, то можно сказать только: "Этого не может быть".

Его решение в этой ситуации серьезно влияет на борьбу в Ла Лиге. Если мы не сможем взять трофей, то по моему мнению, главной причиной станет именно эта ситуация. Для меня это очевидно. Дело не в том, что такие моменты оставляют неприятное послевкусие, но это очень сильно меня злит.

Зизу не так часто спорит с судьями, но то, что после матча он пошел поговорить с арбитром, также является доказательством того, что он чувствует несправедливость. Я – тоже. Я не люблю оправдываться. Мы достаточно четко все объяснили судье, но он попытался оправдаться, но, по моему мнению, он допустил большую ошибку", — приводит слова Крооса Marca.

После 37 туров Атлетико лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Реал на два очка. В последнем туре чемпионата "матрасники" сыграют против Вальядолида, а "сливочным" будет противостоять Вильярреал.