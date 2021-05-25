Испания

Испанский нападающий вновь выйдет на футбольное поле в качестве игрока.

Фернандо Торрес решил возобновить карьеру футболиста, но пока что не сообщил, где именно он будет играть.

"Я могу представить свою жизнь только в том случае, если я играю. Поэтому я решил вернуться. В пятницу я сообщу, где именно", — написал футболист в своем Instagram-аккаунте.

За свою карьеру Торрес играл за такие команды как сборная Испании (110 матчей, 38 голов), Атлетико Мадрид (350 матчей, 121 гол), Челси (172 матча, 45 голов), Ливерпуль (142 матча, 81 гол), Саган Тосу (32 матча, 4 гола), Милан (10 голов, 1 гол).

В коллекции 35-летнего футболиста имеются трофеи чемпионата мира (2010), чемпионата Европы (2008, 2012), Лиги чемпионов (2012), Лиги Европы (2013, 2018), Кубка английской лиги (2012) и чемпионата Европы U-19 (2002).

Напомним, что ранее Фернандо Торрес прервал свою тренерскую работу в Атлетико B.