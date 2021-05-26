Журналист опроверг слухи о скором уходе валлийца из футбола.
Гарет Бэйл, getty images
26 мая 2021, 18:28
В последнее время ходят слухи, что Гарет Бэйл раздумывает над завершением карьеры — либо после чемпионата Европы, либо после завершения контракта с Реалом.
Тем не менее, как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, подобная информация — вымысел, футболист собирается и дальше играть.
В завершившемся сезоне Гарет провел за Тоттенхэм 34 матча, в которых отметился 16 голами и тремя ассистами.
Напомним, что Бэйл попал в предварительную заявку сборной Уэльса и имеет все шансы поехать на чемпионат Европы.