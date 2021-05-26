Испания

Журналист опроверг слухи о скором уходе валлийца из футбола.

В последнее время ходят слухи, что Гарет Бэйл раздумывает над завершением карьеры — либо после чемпионата Европы, либо после завершения контракта с Реалом.

Тем не менее, как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, подобная информация — вымысел, футболист собирается и дальше играть.

В завершившемся сезоне Гарет провел за Тоттенхэм 34 матча, в которых отметился 16 голами и тремя ассистами.

Напомним, что Бэйл попал в предварительную заявку сборной Уэльса и имеет все шансы поехать на чемпионат Европы.