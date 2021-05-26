Загорелась одна из башен мадридской арены.
Сантьяго Бернабеу, фото getty images
26 мая 2021, 23:30
На домашнем стадионе Реала Сантьяго Бернабеу произошел пожар, сообщает El Chiringuito.
Источник утверждает, что огонь охватил одну из башен арены "королевского клуба в среду, 26 мая.
Прибывшие пожарники довольно быстро приехали на место происшествия и справились с возгоранием на стадионе.
Сантьяго Бернабеу до сих пор находится на реконструкции. Реал проводит свои домашние матча на стадионе им. Альфредо Ди Стефано.
Напомним, что ранее произошло возгорание на территории футбольной академии представителя чемпионата Украины.