Испания

Загорелась одна из башен мадридской арены.

На домашнем стадионе Реала Сантьяго Бернабеу произошел пожар, сообщает El Chiringuito.

Источник утверждает, что огонь охватил одну из башен арены "королевского клуба в среду, 26 мая.

Прибывшие пожарники довольно быстро приехали на место происшествия и справились с возгоранием на стадионе.

🚨Incendio en las obras del Estadio Santiago Bernabéu.



🚒 Los bomberos ya están trabajando en la instalación.



A las 12 @elchiringuitotv en MEGA. pic.twitter.com/u2lv9d60Mb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 26, 2021

Сантьяго Бернабеу до сих пор находится на реконструкции. Реал проводит свои домашние матча на стадионе им. Альфредо Ди Стефано.

Напомним, что ранее произошло возгорание на территории футбольной академии представителя чемпионата Украины.